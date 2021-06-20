Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен посетил тренировку национальной команды перед матчем третьего тура группового этапа Евро-2020 против российской команды, сообщило Associated Press.

Эриксена сопровождали его жена и дети. Визит спортсмена, по словам датских футболистов, стал для них сюрпризом.

«Было так приятно видеть его. Нам важно знать, что с Кристианом все в порядке, чтобы мы могли сосредоточиться на оставшейся части турнира», — отметил нападающий Сков Ольсен.

По словам полузащитника Кристиана Нергора, Эриксен находился в хорошем настроении и дал заряд команде.

Он отметил, что футболистам разрешили обнять Эриксона.

«Было здорово видеть, как он гуляет со своим сыном. Это было то, что нам было нужно», — добавил Нергор.

Эриксену стало плохо во время матча сборных Дании и Финляндии на Евро-2020. Ему оказывали помощь на поле около 15 минут. Игра была прервана. Врачи диагностировали у него остановку сердца. В ближайшие дни спортсмена могут выписать из больницы. Накануне во время матча Дания — Бельгия игру прервали на 11-й минуте в знак поддержки футболиста.

Врачи установили Эриксену подкожный дефибриллятор, корректирующий нарушения сердечного ритма. Из-за операции спортсмена могут не допустить до матчей чемпионата Италии.