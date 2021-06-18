Эриксену запретят играть за «Интер» после операции

Игроку сборной Дании по футболу Кристиану Эриксену, который перенес остановку сердца на Евро-2020, установили подкожный дефибриллятор, корректирующий нарушения сердечного ритма. Из-за операции спортсмена могут не допустить до матчей чемпионата Италии, сообщил RT.

В итальянской газете Gazzetta dello Sport написали, что причиной останки сердца Эриксена стал миокардит — воспаление сердечной мышцы. Для избавления от этого недуга медикаментозного лечения недостаточно. Поэтому Эриксену провели операцию по установке дефибриллятора. Между тем в Федерации футбола Дании официально пока официально не раскрывали диагноз врачей.

Если Эриксену придется носить дефибриллятор на постоянной основе, его не допустят до участия в играх чемпионата Италии. Эриксен выступает за миланский клуб «Интернационале». В Италии действует протокол, запрещающий футболистам играть с дефибрилляторами. Но в таком случае Эриксен сможет попробовать себя в других чемпионатах, где действуют менее строгие правила. Если врачи разрешат ему снять дефибриллятор, то возможно, что он продолжит карьеру в «Интере».

Эриксену стало плохо во время матча сборных Дании и Финляндии на Евро-2020. Ему оказывали помощь на поле около 15 минут. Игра была прервана. Врачи диагностировали у него остановку сердца. В ближайшие дни спортсмена могут выписать из больницы. Накануне во время матча Дания — Бельгия игру прервали на 11-й минуте в знак поддержки футболиста.