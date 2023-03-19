Спорт 19 марта 2023, 23:01 Перес выиграл Гран-при «Формулы-1» Саудовской Аравии Мексиканский пилот Серхио Перес стал победителем Гран-при Саудовской Аравии Викимедиа

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Мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес выиграл Гран-при «Формулы-1» Саудовской Аравии. Второй этап чемпионата мира по автогонкам состоялся 19 марта в Джидде.

Второе место в гонке завоевал нидерландец Макс Ферстаппен, который тоже представлял «Ред Булл». На третьем месте — испанец Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин». Алонсо во время гонки присудили пятисекундный штраф за неправильную остановку на стартовой решетке. А уже после церемонии ему дали десятисекундный штраф за неправильное отбытие штрафа.

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Из-за этого испанец стал четвертым, третье место занял выступающий за «Мерседес» британец Джордж Рассел. Два пилота досрочно завершили гонку. Это канадец Лэнс Стролл («Астон Мартин»), который сошел с трассы из-за технических проблем. А также представитель Таиланда Александр Албон («Уильямс»), у которого были проблемы с тормозами.

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Для Серхио Переса эта победа уже стала пятой за время выступления в «Формуле-1». Он побеждал в Бахрейне (2020), Азербайджане (2021), Монако (2022) и Сингапуре (2022). Ферстаппен является победителем двух последних сезонов «Формулы-1», он стал лидером стартового этапа в 2023 году, который состоялся в Бахрейне.

Ранее сообщалось, что пилотам «Формулы-1» запретили высказываться по политическим темам без согласования с руководящими органами. Им запрещено высказываться на религиозные, политические темы и делать личные заявления.