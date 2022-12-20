20 декабря 2022, 17:10
Гонщикам «Формулы-1» запретили делать политические заявления
Пилотам «Формулы-1» запретили высказываться по политическим темам без согласования с руководящими органами. Об этом сообщила RT со ссылкой на официальный сайт Международной автомобильной федерации (FIA).
Пилотам теперь запрещено высказываться на религиозные, политические темы и делать личные заявления.
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Нарушение данных правил повлечет за собой соответствующее наказание, запрет закрепили в документе кодекса FIA.
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Формула 1
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