Интересное 20 декабря 2022, 17:10 Гонщикам «Формулы-1» запретили делать политические заявления

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Пилотам «Формулы-1» запретили высказываться по политическим темам без согласования с руководящими органами. Об этом сообщила RT со ссылкой на официальный сайт Международной автомобильной федерации (FIA).

Пилотам теперь запрещено высказываться на религиозные, политические темы и делать личные заявления.

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Нарушение данных правил повлечет за собой соответствующее наказание, запрет закрепили в документе кодекса FIA.

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