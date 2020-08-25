Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» может приобрести форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Менеджеры команды уже начали предпринимать некоторые шаги для осуществления сделки.

Об этом сообщило издание Deportes Cuatro. Британцы хотят убедить аргентинца сменить команду, пообещав ему платить столько же, сколько и в «Барселоне».

На днях СМИ сообщили, что за Месси охотятся сразу несколько команд. Нападающего хотели бы видеть в своих рядах команды «Интер», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». Также стало известно, что в совете директоров ФК «Барселона» не против продажи Месии. По их мнению, это поможет сэкономить на зарплатах спортсменов. Некоторые члены совета директоров высказываются против.