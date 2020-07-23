Футболиста клуба «Рубин» Дмитрия Тарасова обвинили в дебоше на борту самолета Казань — Москва. Информация об этом появилась в Telegram-каналах и социальных сетях со ссылками на пассажиров рейса.

Одним из первых, не называя имени спортсмена, написал Telegram-канал «Дай ударитЪ». По словам автора, футболист «Рубина» был в очень «веселом» состоянии. Кроме того, он не исключил, что ситуацию игроку удастся замять.

Пользователь Twitter сообщил, что большая компания из пяти-шести человек сидела на задних рядах и орала весь полет. Когда самолет сел, один из участников начал орать и требовать не снимать его.

Источник фото: телеканал «360»

«Оказалось, футболист Дмитрий Тарасов. Ну, поздравляю с окончанием сезона что ли», — написал пользователь.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, прокомментировать обвинения в дебоше Тарасов не захотел. «Какие пассажиры? Я не хочу отвечать вообще», — заявил спортсмен.

Telegram-канал «112» уточнил, что вместе с Тарасовым летел его одноклубник Николай Поярков. Авторы уточнили, что футболист свою вину отрицает и подчеркивает, что вел себя прилично. По его словам, один из пассажиров начал снимать его на камеру, когда он начал выходить из самолета. Спортсмен попросил убрать камеру, на что ему ответили хамством, но влезать в конфликт он не стал.

В последний раз Тарасов попадал в СМИ, когда выяснилось, что его попытка уменьшить сумму алиментов бывшей жене через суд закончилась полным провалом.

Он подал иск, чтобы сократить сумму с 350 до 50 тысяч рублей, объяснив это тем, что во время ограничений из-за коронавируса он не работал. Но пока шло рассмотрение дела, пришли справки и выписки со счета. Тогда бывшая жена спортсмена Оксана подала встречный иск с требованием 25% ежемесячного дохода бывшего благоверного. Суд иск удовлетворил и увеличил сумму еще на 104 тысячи рублей.