Футболист Тарасов пытался через суд уменьшить сумму алиментов. Получилось наоборот

Настоящим фиаско закончилась для футболиста Дмитрия Тарасова попытка уменьшить сумму алиментов, которые он выплачивает бывшей жене Оксане. Спортсмен подал иск в суд, объяснив, что 350 тысяч рублей в месяц для безработного футболиста — сумма неподъемная. Он предложил ее сократить до 50 тысяч в месяц.

Как пояснил в беседе с «360» представляющий интересы экс-супруги спортсмена адвокат Сергей Жорин, Тарасов рассчитывал, что суд примет решение до того, как он куда-то устроится.

«Но он не успел. В итоге пришли справки, счета, выписки, оказалось, что с деньжатами все нормально. Тогда они изменили требования и согласились на одну шестую от всех доходов», — пояснил адвокат. Однако такой расклад не устроил бывшую супругу футболиста. Вместе с адвокатом она подала встречный иск, где потребовала 25% от ежемесячной зарплаты бывшего мужа и еще одну фиксированную сумму.

«Суд требование удовлетворил. Сейчас Тарасов должен платить одну четвертую от всех своих доходов, плюс дополнительно 104 тысячи в месяц. То есть, если он зарабатывает 10 миллионов рублей, он должен платить 2,5 миллиона плюс еще 104 тысячи рублей. Получилось больше, чем он платит сейчас. Оксана очень довольна», — подытожил Сергей Жорин.

Футболист Дмитрий Тарасов долгое время пытался экономить на алиментах бывшей жене, писали СМИ. На протяжении шести лет он платил бывшей супруге по 200 тысяч рублей в месяц, игнорируя пункт об индексации. В итоге спортсмен накопил долг перед бывшей благоверной в 15 миллионов рублей. Для того, чтобы избавиться от накопленной суммы, Тарасов подал иск в суд с требованием уменьшить сумму алиментов и пересчитать задолженность задним числом.