    22 июня 2020, 19:42

    Футболист Тарасов пытался через суд уменьшить сумму алиментов. Получилось наоборот

    Анатолий Минкин, Мария Бокарева

    Настоящим фиаско закончилась для футболиста Дмитрия Тарасова попытка уменьшить сумму алиментов, которые он выплачивает бывшей жене Оксане. Спортсмен подал иск в суд, объяснив, что 350 тысяч рублей в месяц для безработного футболиста — сумма неподъемная. Он предложил ее сократить до 50 тысяч в месяц.
    Футболист Тарасов пытался через суд уменьшить сумму алиментов. Получилось наоборот

    Как пояснил в беседе с «360» представляющий интересы экс-супруги спортсмена адвокат Сергей Жорин, Тарасов рассчитывал, что суд примет решение до того, как он куда-то устроится.

    «Но он не успел. В итоге пришли справки, счета, выписки, оказалось, что с деньжатами все нормально. Тогда они изменили требования и согласились на одну шестую от всех доходов», — пояснил адвокат. Однако такой расклад не устроил бывшую супругу футболиста. Вместе с адвокатом она подала встречный иск, где потребовала 25% от ежемесячной зарплаты бывшего мужа и еще одну фиксированную сумму.

    «Суд требование удовлетворил. Сейчас Тарасов должен платить одну четвертую от всех своих доходов, плюс дополнительно 104 тысячи в месяц. То есть, если он зарабатывает 10 миллионов рублей, он должен платить 2,5 миллиона плюс еще 104 тысячи рублей. Получилось больше, чем он платит сейчас. Оксана очень довольна», — подытожил Сергей Жорин.

    Футболист Дмитрий Тарасов долгое время пытался экономить на алиментах бывшей жене, писали СМИ. На протяжении шести лет он платил бывшей супруге по 200 тысяч рублей в месяц, игнорируя пункт об индексации. В итоге спортсмен накопил долг перед бывшей благоверной в 15 миллионов рублей. Для того, чтобы избавиться от накопленной суммы, Тарасов подал иск в суд с требованием уменьшить сумму алиментов и пересчитать задолженность задним числом.