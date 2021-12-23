Фанаты «Зенита» отказались оформлять Fan ID

Движение «Ландскрона» — объединение активных фанатов петербургского «Зенита» — в полном составе отказалось от оформления Fan ID. Об этом футбольные болельщики сообщили в Telegram-канале.

«Движение фанатов „Зенита“ в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID. Мы против этой необоснованной меры», — сказано в размещенном в сообщении. В нем же эти нововведения назвали «непрозрачными, репрессивными и избыточными».

Fan ID представляет из себя электронный документ, необходимый в целях обеспечения безопасности. Он нужен для идентификации зрителя или участника соревнования.

В России Fan ID впервые ввели во время Кубка конфедераций в 2017-м и ЧМ по футболу 2018 года — страна выступала организатором соревнований. Паспорт болельщика должен был быть у каждого, кто приобрел билет на матчи.

В декабре Госдума приняла в третьем чтении закон о введении Fan ID. Документ сделали необходимым для посещения спортивных мероприятий. Оформление паспортов организуют через порталы госуслуг. Fan ID будет содержать историю действия своего обладателя на спортивных событиях. Закон вступит в силу 1 июня 2022 года.