Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей

Зрителей не пустят на соревнования в рамках Паралимпийских игр, которые пройдут в Токио и префектурах Сайтама и Тиба. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на представителей организационного комитета соревнований и Международного паралимпийского комитета.

Собеседники агентства заявили, что такое решение приняли по итогам переговоров, которые завершились минувшим вечером.

Правительство Японии и региональные власти подтвердили запрет на присутствие зрителей во время Паралимпийских игр в трех регионах. В настоящий момент в Токио, Сайтаме и Тибе ввели режим чрезвычайного положения в связи с ростом новых случаев коронавируса.

В ближайшее время организаторы международных соревнований выпустят специальное заявление. Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Прошедшие в Токио Олимпийские игры также прошли без участия зрителей. После завершения соревнований количество случаев заражения коронавирусом в столице Японии стало рекордным.