Рекордное число заражений коронавирусом выявили в Токио на фоне Олимпиады

Число новых случаев коронавируса в олимпийском Токио снова обновило максимум с начала пандемии. В столице Японии за минувшие сутки выявили еще 4058 заражений, сообщил ТАСС.

Прошлый рекорд по суточному приросту заражений зафиксировали 29 июля. Тогда выявили 3865 зараженных.

Среди тех, кто задействован в проведении Олимпийских игр в Токио, за прошлые сутки коронавирус выявили у 21 человека. Спортсменов среди инфицированных нет. Общее число случаев заражения на Олимпиаде достигло 246.

Режим ЧС на фоне ухудшения эпидемической ситуации в Токио продлили до 31 августа. В связи с этим олимпийские соревнования в японской столице проходят без зрителей.

Сборную Австралии по легкой атлетике на Олимпиаде ранее отправили на карантин после контакта с американским спортсменом, у которого обнаружили коронавирус.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Сантьяго Мас-Кома ранее заявил, что рост числа заболевших ковидом в Токио вряд ли приведет к отмене или переносу Игр. Профессор указал, что изоляции зараженных спортсменов будет достаточно для того, чтобы Олимпиада продолжалась в обычном режиме.