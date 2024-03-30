30 марта 2024, 03:42
Овечкина ударили по лицу на матче НХЛ
Овечкина ударили по лицу за силовой прием на матче НХЛ
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил по лицу во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщило РИА «Новости».
В начале первого периода встречи российский хоккеист применил мощный силовой прием против американского защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Джейка Маккейба, плечом ударив его в грудь. Соперник свалился на лед, но все было в рамках правил. Овечкина не наказали.
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В следующем эпизоде канадский защитник Марк Джиордано решил заступиться за упавшего одноклубника, ударив Овечкина по лицу. Последний на провокацию не отреагировал, а его противника удалили за грубость на две минуты.
«Марк Джиордано летел раскалывать Овечкина, но сам не удержался на ногах после столкновения с машиной, которая не ломается», — написал Telegram-канал «Хоккей без зрителей».
Встреча закончилась победой «Торонто» со счетом 5: 1. Российский хоккеист не набрал очков.
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