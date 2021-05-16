Овечкин занял третье место по очкам среди левых нападающих в плей-офф НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин в матче между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» заработал 132-е очко за карьеру в плей-офф НХЛ. Теперь он занимает третье место по очкам среди левых нападающих.

На первом месте — Брайан Пропп со 148-ю очками. За ним следует Брендан Шенахан со 134-ю очками. У финского хоккеиста Эсы Тикканена такое количество очков как и у Овечкина.

Встреча «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» завершилась со счетом 3:2. У «Вашингтон Кэпиталз» отличились Том Уилсон, Бренден Диллон и Ник Дауд. Овечкин отдал результативную передачу и четыре раза бросил по воротам «Бостона».

В этой матче россиянин действовал достаточно агрессивно. В сети бурно обсуждают его мощный удар по Дэвиду Крейчи.

В марте Овечкин обошел канадца Фила Эспозито и занял шестое место лучших снайперов НХЛ, забросив 718-ю шайбу за карьеру. В апреле капитан «Вашингтон Кэпиталз» вышел на чистое второе место по голам в большинстве.

Накануне Овечкин признался, что будущие контракты в НХЛ его не волнуют. Он беспокоится о судьбе команды в плей-офф и хочет завоевать Кубок Стэнли еще раз.