Овечкин ответил на вопрос о своем будущем в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что будущие контракты в НХЛ его не волнуют. Он беспокоится о судьбе команды в плей-офф и хочет завоевать Кубок Стэнли еще раз.

«Хотим завоевать Кубок [Стэнли] еще один раз для города и для нас. Я хочу играть на 100%, хочу убедиться, что со мной все в порядке», — приводит сайт НХЛ слова российского хоккеиста.

Овечкин отыграл первую часть сезона в разлуке с женой и детьми. Теперь семья воссоединилась. По словам хоккеиста, родные ему очень помогают.

«Конечно, помогает [присутствие семьи]. Мы все скучали друг по другу», — добавил нападающий.

Ранее стало известно, что Александр Овечкин стал инвестором команды Washington Spirit, которая выступает в Национальной женской футбольной лиге США (NWSL). Он отметил, что на это его вдохновила мать — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина. Спортсмен уверен, что поддерживать женщин и профессиональных спортсменок во всем мире очень важно.