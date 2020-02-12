Шайбу Овечкина назвали лучшей в истории НХЛ
Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина признали лучшим за всю историю Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщил журнал ESPN.
Речь идет об игре 2006 года, когда Овечкин забросил шайбу в падении в ворота «Финикс Койотс». «Вашингтон Кэпиталз» тогда выиграл команду соперника со счетом 6:1.
На втором месте в рейтинге также находится россиянин, нападающий «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников. Он делит место со шведским форвардом «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг.
В топ 10 лучших голов НХЛ также попали шайбы Павла Буре, Владимира Тарасенко и Павла Дацюка.
Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м он привел свою команду к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.
Ранее «360» рассказывал о забавных воспоминаниях об Овечкине бывшего тренера американского ХК «Вашингтон Кэпиталз».