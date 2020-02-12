Шайбу Овечкина назвали лучшей в истории НХЛ

Речь идет об игре 2006 года, когда Овечкин забросил шайбу в падении в ворота «Финикс Койотс». «Вашингтон Кэпиталз» тогда выиграл команду соперника со счетом 6:1.

На втором месте в рейтинге также находится россиянин, нападающий «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников. Он делит место со шведским форвардом «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг.

В топ 10 лучших голов НХЛ также попали шайбы Павла Буре, Владимира Тарасенко и Павла Дацюка.

Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м он привел свою команду к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.

Ранее «360» рассказывал о забавных воспоминаниях об Овечкине бывшего тренера американского ХК «Вашингтон Кэпиталз».