    12 февраля 2020, 23:24

    Шайбу Овечкина назвали лучшей в истории НХЛ

    Арина Гудилова

    Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина признали лучшим за всю историю Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщил журнал ESPN.
    Шайбу Овечкина назвали лучшей в истории НХЛ

    Речь идет об игре 2006 года, когда Овечкин забросил шайбу в падении в ворота «Финикс Койотс». «Вашингтон Кэпиталз» тогда выиграл команду соперника со счетом 6:1.

    На втором месте в рейтинге также находится россиянин, нападающий «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников. Он делит место со шведским форвардом «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг.

    В топ 10 лучших голов НХЛ также попали шайбы Павла Буре, Владимира Тарасенко и Павла Дацюка.

    Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м он привел свою команду к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.

    Ранее «360» рассказывал о забавных воспоминаниях об Овечкине бывшего тренера американского ХК «Вашингтон Кэпиталз».