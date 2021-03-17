Овечкин вышел на чистое 6-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 718-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Таким образом он поднялся на чистое шестое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов.

Овечкин отметился голом в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс». После двух периодов счет был 2:0 в пользу «Вашингтона». Овечкин забросил вторую шайбу в игре. После этого, он обошел по числу забитых шайб канадца Фила Эспозито, на счету которого 717 голов.

Лучшим снайпером лиги за всю историю является Уэйн Гретцки. На его счету 894 забитых шайбы.

Матч против «Айлендерс» завершился со счетом 3:1 в пользу «Вашингтона», уточнил ТАСС. Это победа стала для команды шестой подряд. «Вашингтон» набрал 42 очка в 29 матчах и вышел на первую строчку в таблице Восточного дивизиона.

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» и игрок НХЛ Александр Овечкин пока не ведут переговоры на тему нового контракта, сообщило издание NBCSN в начале марта. Как уточняется, обсуждение отложили до апреля этого года. В целом, клуб заинтересован в Овечкине, а Овечкин заинтересован в клубе.