«Вашингтон» отложил переговоры с Овечкиным по новому контракту

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» и игрок НХЛ Александр Овечкин пока не ведут переговоры на тему нового контракта. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на издание NBCSN.

По данным издания, обсуждение отложили до апреля этого года. В целом, клуб заинтересован в Овечкине, а Овечкин заинтересован в клубе.

«Вопрос, видимо, заключается только в сумме, которую хочет получить Александр. Вероятно, он рассчитывает зарабатывать больше того, что получает сейчас», — рассказал журналист издания.