Первая шайба Овечкина в новом сезоне попала на видео

Россиянин Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне за клуб «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги. Для Овечкина это 707-й гол за время карьеры в НХЛ.

Россиянин отличился в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга», забив шайбу на 15-й минуте первого периода с передачи Евгения Кузнецова.

Итоговый счет встречи 4:3 (по буллитам) в пользу «Питтсбурга». В составе «Вешингтона» голы забросили Ник Дауд и Никлас Бекстрем. У «Питтсбурга» отметились Эван Родригес, Колтон Севьюр и Маркус Петтерссон.

В серии буллитов Овечкин, Кузнецов и Евгений Малкин не смогли реализовать свои попытки.

Матч стал третьим для Овечкина в текущем сезоне. Нападающий и капитан «Вашингтона» занимает восьмую строчку в списке лучших снайперов НХЛ.

В прошлом сезоне 35-летний Овечкин участвовал в 68 из 69 матчей регулярного чемпионата, забросив 48 шайб и отдав 19 голевых передач.

В конце прошлого года Овечкин рассказал, какой подарок получил на свадьбу от российского президента Владимира Путина. Сама свадьба прошла четыре года назад.