Спорт 12 декабря 2022, 08:13 Хоккеист Овечкин поставил очередной рекорд на чемпионате НХЛ Форвард Овечкин стал вторым по числу шайб в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ РИА «Новости»

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Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Виннипег Джетс» впервые в карьере забросил четыре шайбы подряд в пустые ворота и поставил другие рекорды. Об этом рассказал сайт «Чемпионат».

Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги прошла в канадском городе Виннипег на стадионе «Канада Лайф-центр». «Вашингтон Кэпиталз» обыграл хозяев арены со счетом 5:2. Счет открыли во втором тайме, когда будущие победители забили четыре шайбы. Последнюю Александр Овечкин забросил за несколько секунд до конца матча и поставил два личных рекорда — четыре шайбы подряд в пустые ворота и 51 одному и тому же клубу. Он вышел на второе место по общему количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне и плей-офф НХЛ.

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Кроме того, форвард родом из России набрал 30 очков за 30 игр этого сезона. Он забросил 797 шайб в регулярных матчах НХЛ за всю карьеру и стал третьим — результат лучше показали только Уэйн Гретцки и Горди Хоу, на счету которых 894 и 801 шайба. Ранее Александр Овечкин стал вторым среди россиян по числу сыгранных за НХЛ матчей. Он принял участие в 1302 играх. Больше него только у Алексея Ковалева, который провел в НХЛ 1316 матчей.

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