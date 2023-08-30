Спорт 30 августа 2023, 17:31 Овечкин раскрыл личную просьбу Трампа после победы в Кубке Стэнли Хоккеист Овечкин рассказал о просьбе Трампа передать привет Путину РИА «Новости»

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После победы в Кубке Стэнли хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году игроков пригласили в Белый дом, где занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп прошептал на ухо капитану команды Александру Овечкину личную просьбу. Подробности спортсмен раскрыл рэперу Басте (Василию Вакуленко) во время YouTube-шоу «Вопрос ребром».

Овечкин напомнил, что американские команды НХЛ, которые становятся обладателями главного трофея лиги, по сложившейся традиции всегда посещают Белый дом и встречаются с президентом США.

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«Передай привет Владимиру Владимировичу», — сказал Овечкин, отвечая на вопрос о личной просьбе Трампа, которую он прошептал ему на ухо в ходе встречи.

Трехкратный чемпион мира Александр Овечкин занимает второе место в списке снайперов регулярного чемпионата НХЛ. В ходе матчей он забил 822 шайбы и приблизился к тому, чтобы выйти в лидеры, сместив с первого места Уэйна Гретцки, забившего 894 гола.

В конце июня хоккеист получил благодарность от президента России Владимира Путина, который оценил его многолетнюю добросовестную работу и достижения спортсмена.