Власть 21 июня 2023, 18:58 Путин объявил благодарность Овечкину Президент России Путин объявил благодарность хоккеисту Александру Овечкину РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность хоккеисту «Вашингтон Кэпиталз», советнику генерального директора московского «Динамо» и трехкратному чемпиону мира Александру Овечкину. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовой информации.

«За многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи объявить благодарность президента Российской Федерации Александру Михайловичу Овечкину», — говорится в тексте распоряжения.

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Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На счету 37-летнего россиянина 822 гола, он уступает лишь легендарному канадцу Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы за карьеру в лиге.

В составе национальной команды Овечкин трижды выиграл чемпионат мира — в 2008, 2012 и 2014 годах. Вместе с «Кэпиталз» россиянин одержал победу в Кубке Стэнли в 2018 году.