Спорт 17 апреля 2024, 10:35 Овечкин принес «Вашингтону» место в плей-офф Гол Овечкина помог «Вашингтону» выйти в плей-офф НХЛ John Woods/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Гол росийского хоккеиста Александра Овечкина принес хоккейному клубу «Вашингтон Кэпиталз» победу над «Филадельфией Флайерз» в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Российский нападающий «осушил» ворота соперника на 19-й минуте матча. Эта шайба Овечкина стала 31-й в текущем сезоне и 853-й за всю карьеру в НХЛ. Также шайбу в составе победителей забросил Ти Джей Оши. В «Филадельфии» автором шайбы стал Эрик Джонсон.

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После встречи «Вашингтон Кэпиталз» разместился на восьмой строчке таблицы Восточной конференции, набрав 91 очко. Благодаря победе команда вышла в плей-офф. В отличие от «Филадельфии», которая не попала в плей-офф уже четвертый сезон подряд.

В конце марта Овечкин получил по лицу в матче НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс». Так его пытался наказать канадский защитник Марк Джиордано, который решил заступиться за одноклубника после силового приема россиянина.