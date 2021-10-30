Овечкин повторил установленный им самим рекорд «Вашингтон Кэпиталз»

Российский хоккеист и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и ассистом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризоной Койотис».

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в этом матче со счетом 2:0, уточнила «Газета.ru».

Таким образом, Овечкин продлил серию с очками на старте сезона до восьми игр. Это повторение клубного рекорда, который сам же Овечкин и установил в сезоне-2005/06.

Достижение спустя год повторил соотечественник Овечкина Александр Семин. После этого ни один хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» не смог набрать очки в восьми подряд матчах на старте регулярного чемпионата. 36-летний Овечкин в нынешнем сезоне забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач.

В октябре Овечкин попал в рейтинг лучших бомбардиров НХЛ всех времен. В списке снайперов НХЛ он занял пятое место. Он стал первым среди российских игроков, кто попал в десятку лучших. В первом матче сезона Овечкину удалось забить две шайбы.