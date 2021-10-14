Овечкин попал в топ лучших бомбардиров НХЛ всех времен

Хоккеист Александр Овечкин попал в рейтинг лучших бомбардиров НХЛ всех времен. В списке снайперов НХЛ он занял пятое место. Об этом сообщил ОТР.

Овечкин стал первым среди российских игроков, кто попал в десятку лучших. В первом матче сезона Овечкину удалось забить две шайбы. Всего за время карьеры он забил 732 гола. Чтобы переместиться на четвертую строчку рейтинга, спортсмену необходимо забить еще девять шайб.

Ранее Овечкин рассказал, каким образом хотел бы завершить карьеру. По его словам, лучшим завершением был бы матч в составе «Динамо».