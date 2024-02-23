23 февраля 2024, 09:55
Овечкин повторил достижение Сан-Луи, набрав очки в 10 матчах НХЛ подряд
Овечкин впервые с 2018 года набрал очки в 10 матчах НХЛ подряд
Российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину впервые с 2018 года удалось оформить результативную серию из 10 матчей в одном розыгрыше чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он обогнал Ришара и вышел на 64‑е место в истории НХЛ по количеству голевых передач, сообщило РИА «Новости».
Овечкин отметился результативной передачей в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Россиянин в общей сложности смог набрать 14 очков, включая восемь голов и шесть передач. Для форварда «Вашингтона» эта шестая по счету серия в карьере в чемпионатах НХЛ и первая с 2018 года, когда он набирает очки минимум 10 игр подряд.
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Овечкин стал 12-м в истории чемпионатов НХЛ игроком, набравшим очки в 10 встречах подряд в возрасте 38 лет и старше. Последний раз аналогичную серию оформил Мартен Сан-Луи в сезоне-2013/14.
Ранее хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли команду «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин отметился двумя шайбами.
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