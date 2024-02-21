Спорт 21 февраля 2024, 10:55 Александр Овечкин принес «Вашингтон Кэпиталз» победу и приблизился к новому рекорду ХК «Вашингтон Кэпиталз» благодаря дублю Овечкина обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» Alexander Kulebyakin/Global Look Press

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Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Две шайбы в ворота гостей забил капитан команды Александр Овечкин, сообщил «Чемпионат».

«Сегодня был очень важный матч для нас, это была игра за четыре очка. <…> Мы провели хороший матч, сыграли умно и заработали важнейшие очки», — сказал он журналистам.

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Игра прошла 21 февраля на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл открыл счет на 39-й секунде игры. Следующую шайбу забил Александер Хольц из «Нью-Джерси Дэвилз», затем инициативу перехватили хозяева. Коннор Макмайкл повторил успешный удар, Александр Овечкин забил дважды, Дилан Строум и Майкл Сгарбосса — по одному разу. Эрик Хаула принес своей команде вторую шайбу.

«Вашингтон Кэпиталз» занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету Александра Овечкина 412 голов в домашних матчах НХЛ. Он обошел Яромира Ягра и поднялся на третье место в истории НХЛ. Теперь российский хоккеист уступил по этому показателю лишь канадцам Горди Хоу с 449 шайбами и Уэйну Гретцки с 492 успешными ударами.

В начале февраля Александр Овечкин забил 57-ю шайбу в ворота без голкипера. Он побил рекорд Уэйна Гретцки.