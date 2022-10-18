Овечкин объяснил, что помогло ему забросить первую шайбу в сезоне НХЛ | 360°

Спорт 18 октября 2022, 09:39 Овечкин объяснил, что помогло ему забросить первую шайбу в сезоне НХЛ Хоккеист Овечкин заявил, что забросил первую шайбу в сезоне НХЛ благодаря удаче РИА «Новости»

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Российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил первую шайбу в сезоне в матче с командой «Ванкувер». Он считает, что ему помогла удача. Об этом сообщил сайт НХЛ.

«Вашингтон» на домашней встрече обыграл «Ванкувер» со счетом 6:4 во вторник. Овечкин отметился двумя результативными передачами и двумя голами.

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«Конечно, в прошлых играх были хорошие моменты, но даже сегодня первая шайба была своего рода удачей, но в данной ситуации ты это принимаешь и идешь дальше», — сказал хоккеист.

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Овечкин отличился в первый раз в нынешнем сезоне. До этого на счету спортсмена был один голевой пас. Всего в данном сезоне он заработал пять очков (два гола и три передачи) в четырех матчах, отметило РИА «Новости».

Перед началом НХЛ Овечкин попал в рейтинг лучших хоккеистов лиги.