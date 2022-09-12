Российские хоккеисты вошли в число лучших в преддверии старта сезона НХЛ | 360°

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Российские хоккеисты вошли в число лучших в преддверии старта сезона НХЛ

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NHL Network в преддверии старта сезона НХЛ составил рейтинг лучших игроков. Среди крайних нападающих и голкиперов наблюдается множество российских спортсменов. Об этом написал Life.

Например, Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» в свои 36 лет занимает первое место среди всех крайних нападающих лиги.

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Россиянин Никита Кучеров помог «Тампе-Бэй Лайтнинг» третий раз подряд пробиться в финал, с 27 набранными очками став лучшим бомбардиром команды. На данный момент Кучеров в рейтинге уступает лишь Овечкину.

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В тройку лучших форвардов также вошел россиянин Кирилл Капризов, выступающий за «Миннесоту Уайлд». Несмотря на то, что прошлый сезон он начал не совсем удачно, хоккеисту удалось реабилитироваться и начать творить чудеса на площадке.

Хоккей

Александр Овечкин

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