Спорт 04 февраля 2023, 09:40 Овечкин и Кросби победили в конкурсе буллитов на Матче звезд НХЛ НХЛ: Овечкин и Кросби стали победителями конкурса буллитов на Матче звезд лиги РИА «Новости»

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Российский форвард «Вашингтона» Александра Овечкин и канадский нападающий Сидни Кросби одержали победу в конкурсе буллитов на Матче звезд НХЛ, который проходит во Флориде. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Хоккеисты, к которым присоединился старший сын Овечкина Сергей, победили вратаря Роберто Луонго, специально приглашенного для участия в конкурсе.

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За свой буллит Овечкины и Кросби заработали от судей 40 очков и заняли первое место в конкурсе.

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«Нам очень понравилось с Сергеем, это был хороший конкурс. Думаю, болельщикам тоже все понравилось, это особенный момент», — рассказал Овечкин о своих впечатлениях.

Также россиянин принял участие в конкурсе на силу броска, заняв итоговое четвертое место.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ 37-летний Овечкин провел 52 матча, забросил 32 шайбы и отдал 22 результативные передачи. Россиянин вместе со своим клубом становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб, он занимает второе место в истории лиги по этому показателю. На первой строчке идет знаменитый канадец Уэйн Гретцки с 894 шайбами в активе.