Овечкин и его супруга сообщили, что ждут второго ребенка

Форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская сообщили в Instagram, что ждут второго ребенка. Хоккеист и дочь российского режиссера и актрисы Веры Глаголевой поженились в 2016 году.

В 2018 году у пары родился сын Сергей. Анастасия Шубская опубликовала семейную фотографию с мужем и ребенком, на которой хорошо видна ее изменившаяся в связи с положением фигура. Она написала: «Мы очень тебя ждем». Пост Шубская пометила хэштегом #secondbaby. В переводе с английского — «второй ребенок».

Во время матча «Вашингтон Кэпиталс» и командой «Нью-Джерси Дэвилз» Овечкин забросил свою семисотую шайбу, сравняв счет в игре. В так называемый «Клуб 700» входят еще семь хоккеистов, в разное время выступавших за НХЛ.