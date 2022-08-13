Отсутствию Месси в числе номинантов на «Золотой мяч» нашлось объяснение

Легендарный нападающий сборной Аргентины и французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси впервые с 2005 года не попал в число номинантов на «Золотой мяч» по итогам 2022 года. Заместитель главного редактора издания France Football Эммануэль Бажан заявил, что это случилось из-за изменения критериев при определении лучшего футболиста календарного года.

Бажана процитировал британский таблоид Daily Mail.

По словам заместителя главреда France Football, критерии для получения «Золотого мяча» изменились. Новшества оказались «неблагоприятными» для аргентинца.

«И потом, надо признать, что его первый сезон в Париже был очень разочаровывающим с точки зрения как визуального впечатления, так и статистики», — добавил Бажан.

Лионель Месси является действующим обладателем награды.

Награду «Золотой мяч» учредили в 1956 году. Приз лучшему футболисту планеты вручает еженедельник France Football. Аргентинец является рекордсменом по числу этих наград. За свою карьеру почетный приз он получал семь раз начиная с 2009 года.