Месси впервые с 2005 года не включили в число претендентов на «Золотой мяч»

Капитана сборной Аргентины по футболу и нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси не внесли в список претендентов на награду лучшему футболисту «Золотой мяч». Спортсмен является действующим обладателем трофея.

Десятку претендентов на «Золотой мяч» огласил журнал France Football. Издание проводит вручение награды с 1956 года.

Месси удостаивали «Золотого мяча» семь раз — начиная с 2009 года. Футболист стал рекордсменом по этому показателю, опередив на две награды своего извечного конкурента Криштиану Роналду.

Обладателем «Золотого мяча» аргентинец становился последние два раза — в 2019 и 2021 годах. В 2020-м награду не вручали из-за пандемии COVID-19.

По итогам сезона 2021/22 в список претендентов на трофей вошли 30 футболистов, среди которых оказались игрок «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, нападающий «Реала» Карим Бензема, полузащитник команды Каземиро и вратарь Тибо Куртуа, Жуан Канселу и Криштиану Роналду из «Манчестер Сити» и другие футболисты.