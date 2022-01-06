Отец теннисиста Джоковича сравнил сына с Христом

Семья сербского теннисиста Новака Джоковича, задержанного в аэропорту Мельбурна за отсутствие прививки от коронавируса возмутилась случившимся. Отец спортсмена в обращении к премьер-министру Австралии Скотту Моррисону заявил, что в лице сына политик оскорбил всю Сербию. Об этом сообщило издание The Age.

По его словам, его сын не сделал ничего плохого и никому не угрожал. Но при этом с ним обращались, как с преступником.

«Вы, известный премьер-министр далекой, красивой страны, ведете себя в соответствии со своими собственными принципами, которые не имеют ничего общего с нами и нашими принципами», — заявил отец спортсмена.

Он подчеркнул, что власти Австралии пытаются распять Джоковича, как это сделали с Иисусом Христом. Но он выстоял и не потерял своего духа.

Как напомнил RT, Новак Джокович приехал в Мельбурн на первый турнир Большого шлема. Но спортсмен выбрал визу, по которой могут проехать только вакцинированные от коронавируса. Теннисиста несколько часов продержали в изолированном помещении воздушной гавани, а после отправили в отель дожидаться решения суда. Заседание запланировано на 10 января. Все эти дни спортсмен должен оставаться в изоляции.

«Газета.ru» сообщила, что за теннисиста вступился МИД Сербии. Ведомство выразило устный протест послу Австралии Дэниелу Эмери. От дипломата потребовали обеспечить для первой ракетки мира лучшие условия размещения.

Организаторы чемпионата сообщали, что не пустят в Австралию спортсменов, которые не сделали прививку от коронавируса. Джокович неоднократно заявлял, что настороженно относится к вакцинации. Неизвестно ставил он прививку или нет. Сам он об этом никогда не сообщал. Накануне стало известно, что австралийскую визу спортсмена аннулировали.