Спорт 15 января 2023, 21:01 Определился первый участник плей-офф КХЛ Хоккейный СКА обыграл «Амур» и стал первым участником плей-офф КХЛ РИА «Новости»

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Хоккеисты петербургского СКА 15 января обыграли на своем льду хабаровский «Амур» со счетом 3:1. Эта победа позволила коллективу Романа Ротенберга первыми среди всех участников КХЛ оформить выход в плей-офф турнира.

Счет в матче открыли гости. На 16-й минуте отличился Ярослав Лихачев. Усилиями Дмитрия Яшкина хозяева отыгрались незадолго до конца первого периода.

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Во втором отрезке встречи СКА вышел вперед. Сначала Максим Грошев, а через две минуты преимущество петербуржцев упрочил Святослав Гребенщиков. Для Дмитрия Яшкина шайба в ворота «Амура» стала 30-й в сезоне. Чешский хоккеист российского происхождения стал третьим игроком в истории КХЛ, который на протяжении трех подряд сезонов забивает 30 и более голов. Больше результативных сезонов только у казахстанского нападающего Найджела Доуса и Сергея Мозякина.

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Благодаря победе над хабаровчанами СКА стал первой командой оформившей выход в плей-офф. Коллектив из Санкт-Петербурга гарантированно не опустится ниже девятого места в турнирной таблице, а сейчас продолжает лидировать в Западной конференции с 84 очками.

Ранее подопечные Романа Ротенберга обыграли московское «Динамо». В текущем розыгрыше КХЛ это уже пятая победа над бело-голубыми.