Спорт 13 января 2023, 22:29 Хоккейный СКА пятый раз в сезоне обыграл московское «Динамо» Петербургский СКА со счетом 2:0 обыграл столичное «Динамо» в матче КХЛ РИА «Новости»

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Петербургский СКА на своем льду переиграл московское «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой армейцев со счетом 2:0. Победу хозяевам принесли шайбы Никиты Гусева и Марата Хайруллина.

Счет на четвертой минуте открыл Никита Гусев, реализовавший большинство хозяев. Ему ассистировали Александр Никишин и Дмитрий Яшкин. Во втором периоде команды не сумели изменить счет, а в заключительном отрезке встрече СКА удвоил преимущество. На 59-й минуте передачи Андрея Педана ворота москвичей поразил Марат Хайруллин.

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Эта победа над «Динамо» стала для петербуржцев стала пятой в текущем сезоне КХЛ. Ранее подопечные Романа Ротенберга трижды побеждали в Москве и один раз в Петербурге. Бело-голубые выиграли у СКА в гостях 24 сентября.

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Команда из Санкт-Петербурга после победы продолжила возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. «Динамо» располагается на пятой строчке. Лидером Восточной конференции остается «Автомобилист» из Екатеринбурга.

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