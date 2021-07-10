Определились оба финалиста Уимблдона в одиночном разряде среди мужчин

В финале Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде встретятся сербский спортсмен Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини.

Джокович, который является первой ракеткой мира, в полуфинале обыграл Дениса Шаповалова из Канады со счетом 7:6 (7:3), 7:5, 7:5, сообщил «Чемпионат.com».

Итальянский теннисист Берреттини победил Хуберта Хуркача из Польши — 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4. Игра длилась более двух с половиной часов.

Маттео Берреттини вышел в финал турниров «Большого шлема» впервые. Лучшим достижением на Уимблдоне 25-летнего спортсмена было попадание в четвертый круг.

Новак Джокович — первый игрок в истории Открытой эры и Мирового тура ATP. Он выиграл в одиночном разряде все четыре турнира «Большого шлема» и девять турниров серии АТР.