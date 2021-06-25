Россиянка Дьяченко пробилась в основную сетку Уимблдона

Российская теннисистка Виталия Дьяченко в матче решающего раунда квалификации победила украинку Ангелину Калинину и вышла в основную сетку Уимблдонского турнира. Поединок длился один час и 45 минут.

Дьяченко обыграла Калинину со счетом 6:4, 6:3. Соревнования в рамках третьего в сезоне турнира Большого шлема пройдут с 28 июня по 11 июля. Матчи Уимблдона проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне с 1877 года.

Виталии Дьяченко 30 лет. Теннисом она занимается с пяти лет. 2018 год был самым успешным в ее карьере. Тогда в первом круге Уимблдона она обыграла Марию Шарапову. Во втором круге — Софию Кенин. В третьем круге она проиграла Елене Остапенко.

Она никогда не проходила квалификационные раунды на другие турниры Большого шлема, а соревнования WTA проигрывала в самом начале.