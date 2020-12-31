Определен состав молодежной сборной России по хоккею на матч со шведами

Молодежная сборная РФ по хоккею определилась с составом, с которым выйдет на последний матч группового этапа чемпионата мира 2021 года. Спортсменам предстоит встреча с соперниками из Швеции.

Список хоккеистов опубликовала в Twitter Федерация хоккея России. На ворота встанут Ярослав Аскаров и Артур Ахтямов.

Среди игроков первого звена оказались Шакир Мухамадуллин и Семен Чистяков; Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Василий Подколзин.

Второе звено представлено Романом Бычковым и Яном Кузнецовым; Арсением Грицюком, Михаилом Абрамовым, Егором Афанасьевым.

В третьем звене — Кирилл Кирсанов и Артемий Князев, связка Егор Спиридонов — Илья Сафонов — Данил Башкиров.

Четвертое звено сформировано из Даниила Чайки и Владислава Фирстова, а также Максима Грошева, Василия Пономарева и Захара Бардакова.

Стартовое вбрасывание, напомнила «Газета.ru», намечено на 31 декабря. Оно началось в 05:30 по московскому времени.

Накануне российская молодежная сборная выиграла у соперников из Австрии, одержав в рамках группового этапа чемпионата мира разгромную победу — 7:1.