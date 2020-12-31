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    31 декабря 2020, 05:34

    Определен состав молодежной сборной России по хоккею на матч со шведами

    Александра Ломейко

    Молодежная сборная РФ по хоккею определилась с составом, с которым выйдет на последний матч группового этапа чемпионата мира 2021 года. Спортсменам предстоит встреча с соперниками из Швеции.

    Список хоккеистов опубликовала в Twitter Федерация хоккея России. На ворота встанут Ярослав Аскаров и Артур Ахтямов.

    Среди игроков первого звена оказались Шакир Мухамадуллин и Семен Чистяков; Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Василий Подколзин.

    Второе звено представлено Романом Бычковым и Яном Кузнецовым; Арсением Грицюком, Михаилом Абрамовым, Егором Афанасьевым.

    В третьем звене — Кирилл Кирсанов и Артемий Князев, связка Егор Спиридонов — Илья Сафонов — Данил Башкиров.

    Четвертое звено сформировано из Даниила Чайки и Владислава Фирстова, а также Максима Грошева, Василия Пономарева и Захара Бардакова.

    Стартовое вбрасывание, напомнила «Газета.ru», намечено на 31 декабря. Оно началось в 05:30 по московскому времени.

    Накануне российская молодежная сборная выиграла у соперников из Австрии, одержав в рамках группового этапа чемпионата мира разгромную победу — 7:1.