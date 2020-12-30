Российская молодежка разгромила Австрию на ЧМ по хоккею
Молодежная сборная России по хоккею победила команду из Австрии с разгромным счетом 7:1 в рамках группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщил «Царьград».
Уточняется, что капитан отечественной сборной Василий Подкользин отличился хет-триком.
Телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-канале отметила активность российских хоккеистов по броскам.
«Австрия — Россия — 18:50. Нет, это, конечно, не счет шайб, а счет бросков, но тоже неплохо», — обратила внимание она.