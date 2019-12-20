Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Рейнгольд заметил, что Слуцкий понимает футбол и может купить достойных игроков, как в России, так и за границей. По его мнению, сегодня все зависит от денег, а у казанского клуба есть приличные спонсоры. В противном случае Слуцкий не стал бы работать с «Рубином».

«Он сделает команду — это мое мнение.<…> Он не тот человек, который привык быть на обочине», — подчеркнул Рейнгольд.

В свою очередь бывший армеец Дмитрий Галямин выразил уверенность, что приход Слуцкого поможет «Рубину» выбраться из сложной ситуации, в которой он сейчас находиться. По словам аналитика, команда неплохо смотрелась по стилю игры, однако у нее низкая результативность из-за слабой атаки.

«Статистика просто-напросто не позволяет двигаться все выше и выше по турнирной таблице», — резюмировал Галямин.