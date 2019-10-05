  • «Он — настоящий феномен»: Чемпион UFC рассказал, что он большой фанат Нурмагомедова

    05 октября 2019, 05:15

    Валерия Шафирко

    Чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер рассказал, что он думает о чемпионе организации в легком весе, российском бойце Хабибе Нурмагомедове. Об этом сообщил портал MMA Fighting.

    Уиттакер рассказал, что Нурмагомедов вызывает у него большое уважение.

    Хабиб Нурмагомедов встретился с губернатором Подмосковья

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    «Я большой фанат Хабиба. Считаю его феноменальным бойцом, который творит невероятные вещи. Он обладает удивительным арсеналом. Его кардио и выносливость удивительны», — приводит «Газета.ru» слова Уиттакера.

    Чемпион UFC в среднем весе также отметил, что ему нравится прямолинейность Нурмагомедова. По словам Уиттакера, все бойцы, соперники прекрасно знают, что будет делать Хабиб, но все равно его никто не может остановить.

    «Он — настоящий феномен», — заявил чемпион UFC в среднем весе.

    Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел 7 сентября. В Абу-Даби он второй раз защитил свой титул, одолев американского бойца Дастина Порье. После боя бойцы обменялись одеждой и пообещали, что продадут ее на аукционах и внесут средства в благотворительный фонд.

    14 сентября Нурмагомедов перевел в организацию Порье 100 тысяч долларов, которые он выручил за продажу майки противника. 26 сентября стало известно, что Порье продал футболку и полный комплект экипировки Нурмагомедова за 60,2 тысячи долларов. Деньги пошли в благотворительный фонд The Good Fight Foundation, основанный Порье.