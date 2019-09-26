Порье продал футболку Нурмагомедова ради благотворительности

На аукционе eBay американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье продал футболку и полный комплект экипировки победившего его 7 сентября Хабиба Нурмагомедова. Лот ушел за 60,2 тысячи долларов.

Нурмагомедов выполнил данное Порье обещание Подробнее

Под ником dustipoirie-5 американский боец выставил экипировку дагестанского борца за пять тысяч долларов. В ходе аукциона она выросла в десятки раз. Деньги были переведены в основанный Порье благотворительный фонд The Good Fight Foundation.

Хабиб Нурмагомедов 14 сентября перевел в организацию Порье 100 тысяч долларов, которые он выручил за продажу майки противника.

После боя, состоявшегося 7 сентября, бойцы обменялись одеждой и пообещали, что продадут ее на аукционах и внесут средства в благотворительный фонд.

Дастин Порье организовал благотворительный фонд The Good Fight Foundation вместе с женой. Он продает памятные вещи и помогает нуждающимся по всему миру. Последний проект, на который он с помощью Нурмагомедова собирает деньги, касается пигмеев племени батва в Уганде. Боец надеется с помощью собранных средств вырыть в селении глубокий колодец, построить насосную систему и водонапорную башню.

Если хватит денег, будут пробурены шесть водонаборных скважин с ручными насосами в соседней деревне.