Он отметил, что Валерия Рейнгольда как футболиста не застал, но помнит его в качестве эксперта, когда тот выступал в различных СМИ и приходил на эфиры.

«Он всегда отличался категоричным, резким взглядом на то, что происходит. Видно было, как он душой и сердцем переживает за „Спартак“, порой где-то, может быть, перегибая в своих комментариях. Но он был предельно честен и искренен, поэтому это большая утрата», — поделился воспоминаниями спортивный комментатор.

Генич сообщил, что все буквально произошло на его глазах. Это случилось до начала турнира памяти Владимира Степанова, внутри манежа «Спартака», куда Рейнгольд приехал пообщаться со своими спартаковскими друзьями.

«За несколько минут до открытия турнира ему стало плохо, приехала реанимация, но, увы, насколько я понимаю, случился обширный инфаркт», — с сожалением подытожил комментатор.

Генич добавил, что сегодня исполнилось ровно 10 лет, как ушел его близкий друг футболист Юрий Александрович Севидов. Возможно, футболист именно поэтому приехал пообщаться с ветеранами «Спартака».