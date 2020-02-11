Умер прославленный футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд

Не стало чемпиона СССР по футболу Валерия Рейнгольда. Ему было 77 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

«Умер. Сердце», — заявил бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян в разговоре с РИА «Новости».

Валерий Рейнгольд попал в больницу во время соревнований, посвященных 110 годовщине со дня рождения одного из лучших игроков «Спартака» Владимира Степанова.

Кроме «Спартака» Рейнгольд также играл за ярославский «Шинник» и воронежский «Труд». Но именно красно-белые принесли ему всесоюзную славу. В составе команды он стал чемпионом СССР в 1962 году, серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также дважды выигрывал Кубок СССР.