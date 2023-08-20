Спорт 20 августа 2023, 11:31 О’Мэлли стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе Википедия

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Американский боец Шон О’Мэлли победил соотечественника Алджамейна Стерлинга в титульном поединке на турнире UFC 292 в Бостоне. Он завоевал чемпионский пояс промоушена в легчайшей весовой категории.

Бой завершился во втором раунде. Мощным оверхэндом О’Мэлли обрушил оппонента на канвас, после чего добил серией ударом в голову сверху.

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После поединка победитель выразил желание сразиться с эквадорцем Марлоном Верой, которому он уступил в августе 2020 года. Вера принял предложение реванша и заявил, что ждет контракт от UFC, сообщил «Матч ТВ».

В профессиональной бойцовской карьере О’Мэлли одержал 17-ю победу в 19 боях. Для Стерлинга это поражение стало четвертым при 23 победах.

В со-главном бою вечера представительница Китая Вэйли Чжан победила бразильянку Аманду Лемос раздельным решением судей и сохранила чемпионский пояс UFC в минимальном весе, писал RT.

Ранее россиянин Вячеслав Дацик нокаутировал англичанина Оли Томпсона на турнире по смешанным единоборствам в Москве.