Олимпийское движение в настоящее время утратило свою автономность, став способом продвижения собственных интересов. Мировым элитам не нравится, что Россия обретает право голоса и способность отстаивать собственную правоту, заявил «360» трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

«Наши спортсмены не только участвовали в международных соревнованиях, они становились кратными победителями, чемпионами. Я не думаю, что ситуация [стала] более острой. Более тенденциозная подача и оценочное суждение о России», — заявил Карелин.

Олимпийский чемпион уверен, что Россия далека от определения супердержавы, каким был Советский Союз, и сейчас западные страны пытаются это использовать и отыграться за прошедшие успехи.

«За то, что мы были со сложным определением, но величайшей колониальной державой прошлого века. При том, что мы не жили за счет колоний, — мы наполняли эти колонии смыслом, жизнью, технологиями, и все это происходило за счет нашего населения», — продолжил он.

Карелин заявил, что в настоящее время олимпийское движение утратило свою автономность.

«Я всегда говорю, что и в период Карибского кризиса, период сложнейших исторических событий, в 1980 году, к нам капиталистический лагерь не приехал в Москву на Олимпийские игры. В 1984 году, соответственно, мы не поехали в Лос-Анджелес, отвечая симметрично», — сказал он.

При этом, по словам Карелина, ни одна из столиц не была повержена в правах. Москва, пройдя все процедуры и выиграв это право, провела Олимпийские игры.

«Звания олимпийских триумфаторов были розданы по заслугам. То же произошло и с олимпийским Лос-Анджелесом. Хотя многие из тех, на чей активный спортивный век пришлись эти события, сложно к этому относятся», — добавил олимпийский чемпион.

Карелин считает, что автономность — определение основного олимпийского принципа, где даже самые сложные конфликты на время олимпиады получали только спортивное развитие и спортсмены могли состязаться.

«Сейчас, к сожалению, этого не происходит. Все сравнялось. Это цена изменившегося баланса во всем мире. Многим не дает покоя то, что Россия приобретает право голоса и способность на этой правоте настаивать, — заключил он.

По мнению Карелина, в сложившейся конъюнктуре международные спортивные институты сейчас не имеют возможности предположить особое мнение.

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не приглашать спортсменов из России и Белоруссии на международные турниры из-за специальной операции на Украине.