Олимпийский чемпион назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу
«После Олимпиады — 18 тысяч долларов И даже в России меньше 13 тысяч долларов не было. Сейчас уже нет. Прошло много лет, сейчас уже другие цены, другие расценки», — заявил фигурист в интервью на YouTube-канале Василия Конова.
Траньков подчеркнул, что сейчас вообще нет ледовых шоу из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Но, по словам спортсмена, на пике заработок фигуристов действительно мог доходить до 18 тысяч долларов.
Максим Траньков сейчас работает тренером по фигурному катанию. Раньше он выступал в паре с Татьяной Волосожар и стал обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
В начале 2020 года фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что фигуристы, которые принимают участие в ледовых шоу, получают от 150 до 200 тысяч рублей за выход.