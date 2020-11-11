Олимпийский чемпион назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу

Самый большой гонорар фигуриста за участие в ледовых шоу мог достигать 18 тысяч долларов. Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

«После Олимпиады — 18 тысяч долларов И даже в России меньше 13 тысяч долларов не было. Сейчас уже нет. Прошло много лет, сейчас уже другие цены, другие расценки», — заявил фигурист в интервью на YouTube-канале Василия Конова.

Траньков подчеркнул, что сейчас вообще нет ледовых шоу из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Но, по словам спортсмена, на пике заработок фигуристов действительно мог доходить до 18 тысяч долларов.

Максим Траньков сейчас работает тренером по фигурному катанию. Раньше он выступал в паре с Татьяной Волосожар и стал обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

В начале 2020 года фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что фигуристы, которые принимают участие в ледовых шоу, получают от 150 до 200 тысяч рублей за выход.