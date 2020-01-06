«Почему мы не в курсе?» Транькова удивили слова Авербуха о зарплатах в ледовых шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков со скепсисом отнесся к заявлению фигуриста и хореографа Ильи Авербуха о гонорарах за участие в ледовых шоу. По его словам озвученная им сумма на самом деле не так велика.

Ранее Авербух в интервью сайту Sports.ru заявил, что фигуристы, которые принимают участие в ледовых шоу, получают от 150 до 200 тысяч рублей за выход. Он отметил, что эти деньги спортсмены зарабатывали даже если сам тур был убыточным. «Ого, а почему мы не в курсе?» — написал Траньков на своей странице в Twitter и прикрепил к посту ссылку на это интервью.

Авербух также рассказал, что убытки от шоу приходилось покрывать по-разному. Однажды он продал машину и несколько раз брал кредиты. Убытки от первых гастролей более 10 лет назад составили около 100 тысяч долларов.

Собеседник издания отметил, что для него было важно сохранить состав. Именно поэтому он всегда платил фигуристам упомянутые им гонорары.