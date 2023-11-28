Спорт 28 ноября 2023, 15:43 Олимпийский чемпион заявил о деградации фигуристов без мировых турниров Чемпион Траньков заявил, что фигуристам тяжело расти без международных турниров Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Спортсмены деградируют без международных соревнований. Об этом заявил олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в беседе с РБК.

По его словам, атлетам тяжело расти и развиваться без участия в таких турнирах, так как мотивация всегда возникает с конкуренцией.

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«Турниры у нас есть, хоть и внутри страны. Этого не хватает, но остается только ждать. Все хотят побеждать и зарабатывать призовые», — подчеркнул Траньков.

С 1 марта 2022 года российские фигуристы не могут участвовать в международных соревнованиях из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). В качестве альтернативы создали российскую серию Гран-при.

Олимпийская чемпионка Камила Валиева 26 ноября одержала победу в командном турнире шестого этапа Гран-при России, который прошел в Москве. В произвольной программе спортсменка набрала 144,95 балла.