Спорт 26 ноября 2023, 19:25 Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве Фигуристка Валиева стала победительницей шестого этапа Гран-при России в Москве Vladimir Baranov / Global Look Press

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Олимпийская чемпионка Камила Валиева одержала победу в командном турнире шестого этапа Гран-при России, прошедшего в Москве. В произвольной программе фигуристка набрала 144,95 балла и суммарно собрала 226,22, сообщило РИА «Новости».

Второе место заняла Вероника Яметова с 212,75 балла, тройку призеров закрыла Софья Муравьева с 210,25 балла. Шестой этап Гран-при завершится в воскресенье, 26 ноября.

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Федерация фигурного катания на коньках России выразила поддержку в адрес Валиевой, занявшей четвертое место на этапе Гран-при страны в Казани. В ФФККР указали на стойкость и твердый характер спортсменки. Позже представители команды олимпийской чемпионки решили подать протест на результаты произвольной программы.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года после начала спецоперации на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.