Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает несправедливым решением возможную отмену Олимпийских игр 2020 года, которые должны пройти в Токио.

«Для этой ситуации нет идеального решения… Вы не можете отложить Олимпийские игры до следующей субботы, как футбольный матч. Мы следим за ситуацией 24 часа в сутки. Отмена Игр разрушит олимпийские мечты более 11 тысяч спортсменов из 206 национальных олимпийских комитетов и команды беженцев», — сказал Бах в интервью немецкому изданию SWR Sport.

Он также отметил, что организация Олимпиады требует огромных затрат сил и средств, в связи с этим решать об отмене или переносе Игр можно только при полной проработке последствий этого шага.

Ранее за перенос Олимпиады в Токио из-за пандемии коронавируса выступили Олимпийский комитет Бразилии (COB) и Федерация легкой атлетики США (USATF).

В мире число заразившихся коронавирусом нового типа превысило 300 тысяч человек. Скончались 13 тысяч инфицированных. Врачам удалось вылечить больше 94 тысяч пациентов.